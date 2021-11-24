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Можно не переживать: Гульзат Мамытбек прекратила голодовку

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- Алина Мамаева
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Гульзат Мамытбек больше не голодает. Об этом сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена КР.

Уточняется, что 23 ноября 2021 года сотрудник профильного отдела аппарата акыйкатчы (омбудсмена) КР посетил в СИЗО № 1 Бишкека Алымкулову Гульзат (Гульзат Мамытбек). Ранее она жаловалась на то, что от нее не принимают письма, адресованные президенту КР и и различным государственным органам. В знак протеста с 14 ноября она объявила голодовку.

Во время беседы начальник СИЗО пояснил, что все соответствующие корреспонденции отправлены своевременно и копии исходящих документов имеются.

Гульзат Алымкулова в разговоре с представителем омбудсмена сообщила, что на сегодняшний день самочувствие у нее хорошее, каждый день ей ставят капельницы глюкозы с витаминами В и С, корреспонденции (заявления) в государственные органы отправляются и жалоб на администрацию СИЗО не имеется.


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URL: https://www.vb.kg/409802
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан, акыйкатчы, СИЗО
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