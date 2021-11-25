В Кыргызстане на 25 ноября зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 25 ноября зарегистрировали 70 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 23,
в Чуйской области – 21,
в Ошской области – 6,
в Таласской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 8,
в Джалал-Абадской области – 7,
в Баткенской области – 3.
За весь период зарегистрировали – 183 066 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 67 пациентов.
За весь период выздоровели – 177 760 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2734 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 457 человек. На амбулаторном лечении – 579 человек.