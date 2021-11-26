В Кыргызстане на 26 ноября зарегистрировано 74 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 26 ноября зарегистрировали 74 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 27,
в Чуйской области – 16,
в Ошской области – 5,
в Таласской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 10,
в Джалал-Абадской области – 5,
в Баткенской области – 8.
За весь период зарегистрировали – 183 140 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 109 пациентов.
За весь период выздоровели – 177 869 человек.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2737 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 440 человек. На амбулаторном лечении – 557 человек.