В Кыргызстане на 26 ноября зарегистрировано 74 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 26 ноября зарегистрировали 74 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 27,

в Чуйской области – 16,

в Ошской области – 5,

в Таласской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 10,

в Джалал-Абадской области – 5,

в Баткенской области – 8.

За весь период зарегистрировали – 183 140 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 109 пациентов.

За весь период выздоровели – 177 869 человек.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2737 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 440 человек. На амбулаторном лечении – 557 человек.