Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Пара маленьких охранников

Фонд помощи животным и VB.KG ищут дом для двух очаровательных щенков. Это мальчики. Пушистики совершенно здоровы, от блох и глистов обработаны. Умеют охранять двор и лаять на чужих. Телефон для справок: 0(550)644-464.

Жизнерадостные малыши

Пристраиваются котята. Есть и мальчики, и девочки. Все здоровые. От внешних и внутренних паразитов обработаны. К лоточку приучены. Этих активных и жизнерадостных малышей отдадут в добрые руки. Хотите стать их любящими хозяевами? Тогда звоните: 0(999)932-202.

Остался без хозяйки

Взгляните на это милое существо! В хорошие руки отдают собачку породы китайская хохлатая. Кобельку в настоящий момент около 4-5 лет. Он остался без хозяйки, поэтому очень нуждается в человеческом внимании и заботе. Песик очень добрый, ласковый и послушный. Гуляет на поводке. Дома не гадит. Отдают животное в квартиру или дом. Но ни в коем случае нельзя держать это существо на улице – оно просто погибнет! Больше информации вас дадут по номеру: 0(550)913-026.

Мальчик и девочка

Перед вами мальчик и девочка. Щенкам два месяца. "Добрые руки" и VB.KG очень надеются, что они кому-нибудь приглянутся. Пушистики красивые, активные, жизнерадостные. От внешних и внутренних паразитов их уже обработали. Стерилизацию девочки в возрасте семи месяцев фонд гарантирует взять на себя. Звоните: 0(700)064-560, 0(709)784-537.

Черныша ждет звонка

Мы ищем щенка подростка. Нашей Черныше шесть месяцев. Собачка маленькая, спокойная, зря не лает, внимания не требует, но если нужно будет подаст звонкий голос. Животное здоровое, привитое, стерилизованное. Будущему хозяину Чернышу привезут прямо домой. Обращаетесь по одному из номеров: 0(557)202-615, 0(709)784-537.

Шанс для Леди

А это наша Леди, и она тоже с нетерпением ждет звонка от человека, который подарит ей новую счастливую жизнь. Леди очень красивая и воспитанная собака. Выдержанная, зря не лает. Любит погулять на поводке. Здоровая, привитая от инфекционных заболеваний, стерилизованная. Хотите с ней познакомиться? Следующий телефон для вас: 0(557)781-111.

Отдадут в хорошие руки

И в заключении мы хотим показать вам несколько снимков котят. Все они разного возраста: от двух до шести месяцев. Есть здесь и мальчики, и девочки. Каждому нужен заботливый хозяин. Все котята воспитаны, приучены к лотку с наполнителем. Едят мягкие и сухие корма для котят, тушенку для кошек. Отдают котят только ответственным людям, понимающим важность посещения ветклиники при первых признаках недомогания, необходимость стерилизации девочек в возрасте семи месяцев. Если вы готовы заботиться о маленьком пушистом друге долгие годы, тогда звоните: 0(555)767-507.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".