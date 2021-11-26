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Сторонники Асанакунова задолжали отелю "Достук" 8 млн. Милиция не реагирует

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- Азиз Осмонов
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Сторонники Мирбека Асанакунова – неизвестные лица, проживавшие в течение 7 месяцев в гостинице "Достук", "проели" 8 млн. сомов. Теперь данные средства Федерация профсоюзов вынуждена оплачивать из своего бюджета, то есть, за счет трудящихся. Об этом на конференции "Актуальные проблемы в профсоюзном движении Кыргызстана. Пути и поиски решений" сообщила член ФПК Венера Маймендеева.

По ее словам, в настоящее время выплачено 500 тыс. сомов.

- ФПК является основным пакетодержателем акций ОАО "Достук". В сентябре 2020 года я была избрана гендиректором гостиницы "Достук". В то же время своих сторонников из регионов Мирбек Асанакунов поселил в нашей гостинице. Договоры он составил с одной из компаний, а также с руководителем санатория "Жети-Огуз" и экс-зампредом ФПК Жээнбеком Осмоналиевым. Многие из размещенных не являлись членами профсоюза и не имеют никакого отношения к Федерации профсоюзов КР. По этому факту я обратилась в ГКНБ, в Генпрокуратуру, а также в правоохранительные органы по Свердловском району и главе МВД. Завтра будет ровно месяц, но никаких действий со стороны милиции и других уполномоченных органов нет, - подчеркнула Маймендеева.

Член ФПК пояснила, что с письмом по этому факту она обратилась и в Антикоррупционный деловой совет.

- На этой неделе у нас состоялась встреча, где я передала все документы, доказывающие факты незаконного заселения лиц в гостиницу "Достук". АДС доставил мои письма президенту КР, - подчеркнула Маймендеева.

Член ФПК считает, что представители организации должны быть начеку, так как профсоюзы утрачивают свои позиции по "Достуку".

- В течение года были предложения от Совета директоров, что ОАО "Достук" нужно поменять на ОСОО. Я предполагаю, что они хотят сделать "распил". К тому же, долг арендатору ФПК пытался выкупить второй держатель акций для того, чтобы потом выкупить с профсоюза и его акции.

Она также напомнила, что акционерное собрание, назначенное в прошлом году, было искусственно сорвано.

- Инициатором срыва собрания по выборам нового состава Совета директоров был, как нам известно, Мирбек Асанакунов. У меня есть подтверждающие документы по этому факту. Нелегитимный Асанакунов посещает по сей день Совет директоров, хотя по нескольким письмам членов Совета его сняли с председательствующей должности. Почему он там находится? Имеет ли Асанакунов моральное и юридическое право находится в составе членов Совета? В любом случае всем нам надо быть на страже, - заключила Венера Маймендеева.

Напомним, борьба ФПК со снятым с должности экс-главой профсоюзов Мирбеком Асанакуновым продолжается уже несколько лет. И это несмотря на то, что суды выносят решения в пользу представителей Федерации профсоюзов Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/409912
Теги:
долг, президент, профсоюзы, Кыргызстан, деньги, милиция, Мирбек Асанакунов
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