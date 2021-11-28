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В Европе заявили о высокой степени риска из-за нового штамма коронавируса

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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил о высокой степени риска из-за нового опасного штамма коронавируса, который был выявлен в ЮАР и получил название по греческой букве "омикрон". Об этом сообщает "Интерфакс".

В докладе центра отмечается опасность штамма для стран Европы и Европейского экономического пространства, включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. "Общий уровень риска, связанного с вариантом Omicron SARS-CoV-2, оценивается от высокого до очень высокого", - отмечено в документе.

Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил опасность указанного штамма с Эболой, отметив, что у специалистов пока нет точной информации о рисках, связанным с омикрон-мутацией, но известно, что она быстро распространяется по миру.

Ранее в ноябре стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали угрозой для мира новый штамм COVID-19, выявленный в ЮАР, Гонконге и Ботсване. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/409961
Теги:
Европа, коронавирус
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