В Кыргызстане на 30 ноября зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 30 ноября зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 19,

в Чуйской области – 30,

в Ошской области – 4,

в Таласской области – 1,

в Джалал-Абадской области – 5,

в Баткенской области – 7.

За весь период зарегистрировали – 183 351 случай.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 118 человек.

За весь период выздоровели – 178 230 человек.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2746 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 405 человек. На амбулаторном лечении – 488 человек.