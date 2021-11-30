В Кыргызстане на 30 ноября зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 30 ноября зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 19,
в Чуйской области – 30,
в Ошской области – 4,
в Таласской области – 1,
в Джалал-Абадской области – 5,
в Баткенской области – 7.
За весь период зарегистрировали – 183 351 случай.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 118 человек.
За весь период выздоровели – 178 230 человек.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2746 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 405 человек. На амбулаторном лечении – 488 человек.