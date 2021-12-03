В Кыргызстане на 3 декабря зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 3 декабря зарегистрировали 50 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 24,
в Чуйской области – 9,
в Ошской области – 5,
в Таласской области – 2,
в Нарынской области – 1,
в Джалал-Абадской области – 3,
в Баткенской области – 6.
За весь период зарегистрировали – 183 510 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 74 человека.
За весь период выздоровели – 178 478 человек.
Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2755 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 394 человека. На амбулаторном лечении – 400 человек.