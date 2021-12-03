В Кыргызстане на 3 декабря зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 3 декабря зарегистрировали 50 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 24,

в Чуйской области – 9,

в Ошской области – 5,

в Таласской области – 2,

в Нарынской области – 1,

в Джалал-Абадской области – 3,

в Баткенской области – 6.

За весь период зарегистрировали – 183 510 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 74 человека.

За весь период выздоровели – 178 478 человек.

Скончались – 3 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2755 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 394 человека. На амбулаторном лечении – 400 человек.