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В Кыргызстане только 1,3% обвиняемых в гендерном насилии осуждены

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- Бакыт Басарбек
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"В Кыргызстане безнаказанность приводит к тому, что гендерное насилие растет". Об этом заявила руководитель ОО "Инновационные решения" Анара Ниязова на презентации результатов проекта "Содействие верховенству права и доступу к правосудию для жертв гендерного насилия: извлеченные уроки и рекомендации".

"За последние годы число обратившихся в кризисные центры по факту гендерного насилия увеличилось, и в 2020 году составило 7 729 человек. Количество обратившихся в суды аксакалов, напротив, снизилось, и за 2020 год составило 540 обращений. Число осужденных по случаям гендерного насилия за 2020 год - 251 человек, что составляет 1,3% от общего количества обращений", – сказала она.

Во встрече приняли участие представители государственных органов, местного самоуправления, организаций гражданского общества, международных представительств и организаций, средств массовой информации.


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URL: https://www.vb.kg/410337
Теги:
гендер, семейное насилие, статистика, Кыргызстан
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