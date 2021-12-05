Министр Кудайберген Базарбаев поздравил волонтеров с их праздником

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев поздравил с Международным днем волонтеров. Ниже текст поздравления:

"Сегодня во всем мире отмечают замечательный праздник - Международный день волонтеров.

От всего сердца хочу поздравить сотни тысяч кыргызстанцев с этим днем. Волонтерство давно уже вошло в нашу жизнь. Сбор средств на лечение ребенка, продуктов для одинокого пенсионера или вещей для многодетной семьи, строительство дома для инвалида – огромное количество запросов общества не остаются без ответа, десятки людей безвозмездно приходят на помощь нуждающимся в любое время.

Волонтерство стало частью нашего общества, частью нашей современной культуры. Особенно ярко мы это увидели во время пандемии, когда волонтеры пошли работать в красную зону, развозили продукты и медикаменты.

Те, кто подвозит попутчиков в холодные вечера, помогает людям с инвалидностью, готовит обеды для бездомных, спасает брошенных животных, борется за нашу природу – все это огромное сообщество волонтеров Кыргызстана. Тех, кто не показывает себя, о ком не пишет пресса, но каждый из этих волонтеров в нужную минуту всегда на своем "посту" по зову своего сердца.

Это называется социальной зрелостью общества. Это высшее проявление человечности, отзывчивости, доброты.

Хочу пожелать всем волонтерам Кыргызстана мира, здоровья и благополучия!", -говорится в поздравлении министра

Отметим что 5 декабря, в мире отмечается день добровольцев во имя экономического и социального развития, то есть сегодня свой день празднуют волонтеры.