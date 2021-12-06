Волонтеры ОФ "Инициатива Арча" проинвентаризовали 2159 деревьев в Бишкеке

Об этом сообщает общественный фонд "Инициатива Арча" на своей странице в "Фейсбук". Бишкек является крупным городом с постоянным ростом населения и территорий. И для принятия эффективных решений по вопросам создания и содержания зеленых территории, необходимо рассматривать все процессы системно. Мониторинг состояния зеленых насаждений, перечень необходимых мероприятий по уходу для каждого дерева, план будущих посадок, необходимые трудовые и агротехнические ресурсы - это крупные массивы данных,которые должны заноситься и обновляться через цифровые платформы.

Инвентаризация существующих зеленых насаждений это первый и важный шаг в оценке ситуации города по озеленению. На данный момент наша организация с муниципальными службами проводит инвентаризацию зеленых насаждений. На данный момент проинвентаризировано: 2159 деревьев силами волонтеров фонда и 1000 деревьев сотрудниками института леса Национальной академии наук.

В фонде отмечают, что опыт иностранных коллег показывает, что важно инвентаризировать не только существующие деревья, но и потенциальные места для посадки. Муниципальные службы подтвердили, что информация о потенциальных местах посадки, помогла бы провести посадку более организованно так как в весенний период не хватает времени для сбора информации.