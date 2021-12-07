В Кыргызстане на 7 декабря зарегистрировано 63 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 7 декабря зарегистрировали 63 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 21,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 24,
в Ошской области – 4,
в Иссык-Кульской области – 7,
в Джалал-Абадской области – 6.
За весь период зарегистрировали – 183 712 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 59 человек.
За весь период выздоровели – 178 710 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2762 человека.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 350 человек. На амбулаторном лечении – 407 человек.