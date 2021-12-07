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В Кыргызстане на 7 декабря зарегистрировано 63 новых случая COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 7 декабря зарегистрировали 63 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 21,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 24,

в Ошской области – 4,

в Иссык-Кульской области – 7,

в Джалал-Абадской области – 6.

За весь период зарегистрировали – 183 712 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 59 человек.

За весь период выздоровели – 178 710 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2762 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 350 человек. На амбулаторном лечении – 407 человек.


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URL: https://www.vb.kg/410461
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, пандемия
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