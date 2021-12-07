Европа выпустит евро в новом дизайне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) к 2024 году планирует изменить дизайн евро. Об этом сообщается на сайте банка.

"Банкноты евро никуда не исчезнут. Они являются ощутимым и видимым символом того, что мы вместе в Европе, особенно во времена кризиса, и на них по-прежнему существует большой спрос. Через 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их ближе для европейцев любого возраста и происхождения", - заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Смена дизайна начнется с фокус-групп по сбору мнений жителей еврозоны о том, что должно быть изображено на новых банкнотах.

Затем по одному эксперту от каждой страны представят управляющему совету ЕЦБ краткие списки собранных вариантов, ЕЦБ проведет консультации с общественностью, и Совет примет окончательное решение.

В ЕЦБ отмечают, что несмотря на рост популярности безналичных платежей во время пандемии COVID-19, спрос на наличные деньги не угасает. В рамках своей стратегии Евросистема стремится гарантировать, что наличные по-прежнему будут доступны и будут приниматься в качестве платежного средства в будущем, в частности, после возможного запуска цифрового евро.

"Мы хотим разработать банкноты евро, которые европейские граждане могли бы идентифицировать с собой и с гордостью использовали бы как деньги. Процесс изменения дизайна банкнот евро будет идти параллельно с нашим исследованием цифрового евро. Оба проекта нацелены на выполнение нашего мандата по обеспечению европейцев безопасными и надежными деньгами", - сообщил член Исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.

После завершения управляющий совет разрешит производство новых банкнот и примет решение о возможных датах выпуска.