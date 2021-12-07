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Число пожаров увеличилось на 12,2 процента по сравнению с прошлым годом

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- Айжан Мамбеталиева
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Управлении пожаротушения и пожарной профилактики МЧС сообщает, что за 11 месяцев 2021 года по республике произошло 2 тысячи 801 пожар (в 2020 году 2 тысячи 21 пожар).

В пожарах погибло 33 человека (в 2020 году 30 человек), пострадало 44 человек (в 2020 году 28 человек). Спасено 29 человеческих жизней и сохранено материальных ценностей на сумму 19 миллиардов 236 миллионов 638 тысяч сомов.

1 тысяча 820 пожаров произошли в жилом секторе, это составляет 35 процентов от общего числа пожаров.

Основные причины пожаров:

• нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 1 тысяча 133 (18,8 процента);

• нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов – 265 (13,2 процента);

• неосторожное обращение с огнем – 476 (14,1 процента);

• детская шалость с огнем – 188 (13 процентов).

Общее число пожаров по областям и городам республики:

• в Бишкеке зафиксировано 454 пожара;

• в Чуйской области - 705;

• в Ошской области - 295;

• в Оше - 80;

• в Жалал-Абадской области - 387;

• в Иссык-Кульской области - 280;

• в Нарынской области - 117;

• в Таласской области - 92;

• в Баткенской области – 391 пожара.

В управлении напоминают, что для предотвращения возгорания необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

• Не используйте неисправные электроприборы (розетки, вилки, выключатели);

• Не храните горючие материалы на крышах, подвалах и лестничных клетках;

• Не оставляйте детей без присмотра;

• Не оставляйте без присмотра горящие электроприборы, радиоприемники, телевизоры и газовые плиты;

• Не устанавливайте электрические обогреватели рядом с горючими материалами.

• Не выбрасывайте окурки и спички.


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URL: https://www.vb.kg/410501
Теги:
МЧС, пожар, статистика, Бишкек, Кыргызстан
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