ГНС за 11 месяцев собрала более 95 миллиардов сомов налогов

За январь-ноябрь 2021 года ГНС собрала 95 миллиардов 720,4 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что установленный план выполнен на 104,2 процента или перевыполнен на 3 миллиарда 851,1 миллиона сомов.

По сравнению с аналогичным периодом сборы налогов увеличились на 25,4 миллиарда сомов.

В том числе в ноябре текущего года собрано 9 миллиардов 950,3 миллиона сомов налогов. План перевыполнен на 8,4 процента или на 769,7 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собрано больше на 2,3 миллиарда сомов (темп роста 130,4 процента).