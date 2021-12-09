В Кыргызстане на 9 декабря зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 9 декабря зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 41,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 16,

в Ошской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 5,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 183 810 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 74 человека.

За весь период выздоровели – 178 851 человек.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2764 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 365 человек. На амбулаторном лечении – 347 человек.