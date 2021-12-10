Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике

В результате ДТП в Мексике погибли 49 человек, еще 58 пострадали, сообщает "Интерфакс".

Авария произошла в мексиканском штате Чьяпас.

Как сообщил в эфире телеканала Milenio глава агентства гражданской защиты штата Луис Мануэль Гарсия, на крутом повороте перевернулся трейлер, перевозивший более 100 мигрантов из стран Латинской Америки. Среди погибших есть женщины и дети.

По словам чиновника, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, нуждающиеся в госпитализации доставлены в больницы.

Латиноамериканский новостной портал Infobae пишет, что трейлер перевозил мигрантов из Центральной Америки, в основном граждан Гватемалы, которые направлялись в США. Как отмечает издание, по неподтвержденным данным, у транспортного средства отказали тормоза.