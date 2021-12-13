В Кыргызстане на 13 декабря зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 13 декабря зарегистрировали 26 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 21,
в г. Ош – 1,
в Баткенской области – 4.
За весь период зарегистрировали – 183 991 случай.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 31 человек.
За весь период выздоровели – 179 040 человек.
Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончались – 2770 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 350 человек. На амбулаторном лечении – 348 человек.