В Кыргызстане на 13 декабря зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 13 декабря зарегистрировали 26 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 21,

в г. Ош – 1,

в Баткенской области – 4.

За весь период зарегистрировали – 183 991 случай.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 31 человек.

За весь период выздоровели – 179 040 человек.

Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончались – 2770 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 350 человек. На амбулаторном лечении – 348 человек.