В Кыргызстане на 14 декабря зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 14 декабря зарегистрировали 36 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 19,
в Чуйской области – 11,
в Ошской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 3.
За весь период зарегистрировали – 184 027 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 40 человек.
За весь период выздоровели – 179 080 человек.
Скончались – 3 человека. Всего за весь период скончались – 2773 человека.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 321 человек. На амбулаторном лечении – 367 человек.