В Кыргызстане на 14 декабря зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 14 декабря зарегистрировали 36 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 19,

в Чуйской области – 11,

в Ошской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 184 027 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 40 человек.

За весь период выздоровели – 179 080 человек.

Скончались – 3 человека. Всего за весь период скончались – 2773 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 321 человек. На амбулаторном лечении – 367 человек.