В Кыргызстане на 15 декабря зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 15 декабря зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 13,

в Чуйской области – 4,

в Ошской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 2,

в Джалал-Абадской области – 6,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 184 055 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 43 человека.

За весь период выздоровели – 179 123 человека.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2775 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 317 человек. На амбулаторном лечении – 354 человека.