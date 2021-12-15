В Кыргызстане на 15 декабря зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 15 декабря зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 13,
в Чуйской области – 4,
в Ошской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 2,
в Джалал-Абадской области – 6,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировали – 184 055 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 43 человека.
За весь период выздоровели – 179 123 человека.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2775 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 317 человек. На амбулаторном лечении – 354 человека.