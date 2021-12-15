Пора выбирать главный праздничный атрибут - новогоднюю елку

До боя курантов, возвещающих о приближении нового года, осталось не так много времени, и самое время начать готовиться к праздникам. Тема сегодняшнего разговора: новогодняя елка, именно она главный атрибут Нового год.

Прежде чем приобрести зеленую красавицу, необходимо продумать, какая ель идеально впишется в ваш дом своими размерами - чтобы и не задевала потолок, и не заняла все пространство собой. Для квартиры и офиса оптимальная высота елки - 1,8–2,2 метра. Нижний диаметр веточек, площадь которого займет елка, в зависимости от модели составляет от 110 до 130 сантиметров, поэтому необходимо предусмотреть, чтобы осталось достаточно свободного места вокруг елки.

В столичных магазинах и на рынках елки и новогодние украшения уже представлены в широком ассортименте. Причем есть елки не только традиционные зеленые, но и экзотические, белые и даже розовые.

Стоимость их тоже разные, можно найти по цене на любой карман. Например, елку высотой 180 сантиметров, декорированную шишками и калиной, можно приобрести за 14 тысяч сомов. А высотой в три метра - за 39 тысяч сомов. Елочку, ветки которой будто присыпаны снежком, высотой 180 сантиметров можно купить за 12 тысяч сомов.

Корреспондент VB.KG побывала на рынке "Дордой", где елки также имеются в широком ассортименте. Цены там начинаются от 500 сомов – но это за самые маленькие искусственные красавицы, высотой 90 сантиметров. Кстати, как оказалось, они пользуются самой большой популярностью. Также можно приобрести совсем крошечные елочки, уже украшенные маленькими игрушками. Такие елочки можно поставить на офисный стол и они создадут атмосферу приближающегося праздника. Их цена - от 150 сомов.

В среднем елки от 180 сантиметров до 240 сантиметров можно купить по цене от 5 тысяч сомов. Если же выбирать качеством получше, то цена такой обойдется от 7 до 9 тысяч сомов в среднем.

Цены на игрушки тоже разнятся. Самые простые от 100 сомов. Упакованные в нарядные коробки – 1200 сомов. А те, что больше всего берут в подарки – 9 шаров в наборе, – 500 сомов. К слову, в магазинах цены на шары и украшения сильно не отличаются от рыночных. Кстати, как отметили продавцы, сейчас все игрушки на рынках пластиковые. Они практичнее. Стеклянные не выгодно привозить, цена на них значительно выше, они хрупкие и особым спросом не пользуются.