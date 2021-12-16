В Кыргызстане на 16 декабря зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 16 декабря зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 18,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 9,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 3,
в Джалал-Абадской области – 3,
в Баткенской области – 1.
За весь период зарегистрировали – 184 094 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 43 человека.
За весь период выздоровели – 179 166 человек.
Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2777 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 313 человек. На амбулаторном лечении – 351 человек.