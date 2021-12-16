В Кыргызстане на 16 декабря зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 16 декабря зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 18,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 9,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 3,

в Джалал-Абадской области – 3,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 184 094 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 43 человека.

За весь период выздоровели – 179 166 человек.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2777 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 313 человек. На амбулаторном лечении – 351 человек.