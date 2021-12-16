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Больничная летальность в КР по сравнению с прошлым годом снизилась

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- Анастасия Карелина
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Больничная летальность по Кыргызской Республике в сравнении с прошлым годом снизилась и составила один процент, в то время как в 2020 году составляла 1,2 процента. Об этом сообщает Минздрав.

Более полумиллиона пациентов прошли лечение в стационарах республики за 9 месяцев этого года. С января по октябрь в 130 организаций здравоохранения были госпитализированы 604 030 пациентов, что на 88 881 больше, чем в 2020 году. Больничная же летальность по республике в сравнении с прошлым годом незначительно снизилась, составив один процент. В 2020 году она составляла - 1,2 процента.

Всего в лечебных учреждениях было развернуто 25 тысяч 430 коек. Около 90 тысячам пациентов с острыми и хроническими заболеваниями, не требующими круглосуточного наблюдения, а также экстренной и неотложной помощи, была оказана медицинская помощь в 112 стационарно-замещающих отделениях (дневных стационарах), расположенных в Центрах и Группах семейной медицины.


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URL: https://www.vb.kg/410963
Теги:
Минздрав, ЦСМ, смертность, статистика, Кыргызстан, медицина
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