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Фильм "Акыркы көч" покажут на кинофестивале Slemani в Ираке

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- Анастасия Карелина
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Фильм "Акыркы көч" (The Road to Eden) покажут на МКФ Slemani в Ираке. Картина вошла в основной конкурс одного из лучших кинофестивалей государства. Об этом сообщает Кыргызская национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Фестиваль начался 17 декабря и продолжится до 23 декабря.

Среди фильмов, представленных когда-то на фестивале, есть такие известные картины, как "Три лица" Джафара Панахи (победитель номинации "лучший сценарий" Каннского кинофестиваля 2018 года), "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда (номинант на премию "Оскар", как "лучший фильм на иностранном языке" в 2019 году), "Лицо" Малгожаты Шумовской (обладатель Гран-при Берлинале 2018 года) и фильм Маджида Маджиди "За облаками" (попал в номинацию "лучший фильм" лондонского кинофестиваля 2017 года).

В 2021 году в основном конкурсе участвуют Асгар Фархади с фильмом "Герой", выигравший два приза в Каннах, а также режиссер арт-хаусного кино Апитчатпон Вирасетакул с фильмом "Память", тоже отмеченный призом жюри в Каннах.

Кыргызская картина "Акыркы көч" - является совместным детищем "Кыргызфильма" и общественного фонда "Билимкана". Авторами сценария и режиссерами фильма стали Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Сопродюсер ленты - Эльнура Осмоналиева.


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URL: https://www.vb.kg/411051
Теги:
Ирак, фестиваль, Кыргызфильм
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