Арабские инвесторы предложили построить завод в Ошской области

Дни Кыргызской Республики прошли в Дубае в рамках ЭКСПО-2020. Участие в событии приняла официальная делегация во главе с премьер-министром Акылбеком Жапаровым. В состав делегации вошел также полномочный представитель президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ошской области.

В рамках мероприятия глава Ошской области встретился с арабскими бизнесменами. Арабские инвесторы предложили построить в Ошской области завод по упаковке сухофруктов. Регион имеет стратегическое и экономическое значение и для арабских стран. Большим спросом пользуется бренд "Горный мед Алайку" и мед, предлагаемый предпринимателями Чон-Алая. Проявили арабские инвесторы интерес и к горному туризму.

"Напомним, завершается трансформация земельного участка под строительство крупного логистического центра в Кара-Сууйском районе", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.