Чаще всего новорожденных в КР в 2021 году называли Мухаммадом и Салихой

Самыми популярными именами в Кыргызстане в 2021 году стали Мухаммад и Салиха. Именно их чаще всего давали новорожденными.

Министерство цифрового развития Кыргызской Республики представило вниманию общественности рейтинг популярных имен за 2021 год. В десятку самых распространенных мужских имен вошли Умар, Али, Амир, Билал, Алихан, Алинур, Нурислам, Эмир и Усман. Среди женских имен чаще всего встречались Салиха, Амина, Фатима, Айлин, Алия, Хадича, Аруузат, Сафия и Арууке.

На протяжении 5-6 лет самыми популярными именами для новорожденных в Кыргызстане были Умар и Раяна. Но в 2021-м они сдали свои позиции.

Именем Мухаммад своих малышей в уходящем году назвали 4537 родителей. Это на 405 больше, чем Умар (4132). Девочек по имени Салиха на 243 больше, чем малышек с именем Раяна (2864).