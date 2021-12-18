В Кыргызстане на 18 декабря зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 18 декабря зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 21,

в Чуйской области – 5,

в Ошской области – 3,

в Таласской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 3,

в Джалал-Абадской области – 7.

За весь период зарегистрировали – 184 163 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 42 пациента.

За весь период выздоровели – 179 247 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2781 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 294 человека. На амбулаторном лечении – 357 человек.