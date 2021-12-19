В Кыргызстане на 19 декабря зарегистрировано 32 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 19 декабря зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 20,
в Чуйской области – 1,
в Ошской области – 1,
в Джалал-Абадской области – 7,
в Баткенской области – 3.
За весь период зарегистрировали – 184 195 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 35 пациентов.
За весь период выздоровели – 179 282 человека.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2783 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находится 301 человек. На амбулаторном лечении – 346 человек.