Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

Епископ Бишкекский и другие иерархи отметили 150 лет Туркестанской епархии

62  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил и другие архипастыри Среднеазиатского и Казахстанского митрополичьих округов Русской Православной Церкви выступили с совместным посланием ко всем православным пяти стран Центральной Азии в связи со 150-летием образованной в 1871 году Туркестанской епархии.

В послании отмечается, что семена Евангелия в Центральную Азию были принесены уже в I веке ближайшими учениками Господа Иисуса Христа. В III-VI веках христианская вера начинает активно распространяться в Центральной Азии.

Учреждаются епископские кафедры в Невакете (нынешнее Краснореченское городище в Чуйской области), Мерве и Самарканде. Немало было последователей христианства в обширной Эфталитской империи, занимавшей территорию от Восточного Туркестана до Каспийского моря. На рубеже IX-X веков была образована Карлукская митрополия, в Таразе и Мерке действовали церкви, христиане проживали и в городах по течению Сырдарьи.

Второй период распространения православного христианства в Казахстане и Средней Азии начинается в XVIII веке. Православную паству края составили прибывшие из России жители новых поселений – станиц, а в последствии и городов. В середине XIX века православное население региона составляло приблизительно 250 000 человек. К началу ХХ века в Туркестане, в состав которого входила значительная часть территории современного Казахстана, проживала 391 тысяча православных христиан и действовало 306 православных церквей.

Учрежденная в 1871 году новая епархия охватывала огромную территорию, на которой ныне располагаются независимые государства – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Ее духовным и административным центром первоначально стал город Верный, нынешняя южная столица Казахстана – Алматы. Сюда, в мае 1872 года, прибыл первый архипастырь новоучрежденной кафедры – преосвященный архиепископ Софония (Сокольский) – один из выдающихся по своей учености и просветительской деятельности иерархов, которого по праву мы можем именовать апостолом Великой степи, просветителем Центральной Азии. Владыка Софония будучи человеком очень начитанным, образованным, эрудированным во всех отношениях, снискал уважение в самых высоких кругах, а глубокие знания Корана и арабского языка позволили ему расположить к себе как религиозных лидеров Ислама, так и простых мусульман. Преосвященный Софония среди народа Туркестана заслужил уважительное и почтительное именование "домла", что значит "наставник".

Его деяния продолжили такие деятели, как архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) – гениальный хирург и выдающийся иерарх.

"Вскоре после октябрьского революционного переворота 1917 года, ставшего духовной и исторической катастрофой, Туркестанская епархия разделила печальную участь всей Российской Церкви. По городам и весям страны начались жестокие, кровавые гонения на веру Христову, прокатилась волна уничтожения храмов и монастырей, поругания святынь. В 30-х годах ХХ века Великая Степь и Средняя Азия стала местом ссылки иерархов, духовенства и простых верующих со всех концов Советского Союза", - говорится в послании.

С этим посланием православные иерархи выступили на состоявшемся в Ташкенте 19 декабря совместном заседании синодов Среднеазиатского и Казахстанского митрополичьих округов.

В эти же дни высшие православные иерархи пяти стран Центральной Азии заложили первый камень в Янги-Хаетском районе Ташкента в строительство нового храма - Преображения Господня.

Новый храм будет представлять собой копию Преображенского собора, который находился на территории нынешней ташкентской Площади независимости и был разрушен в годы атеистической власти.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411106
Теги:
православие, религия, Центральная Азия, юбилей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  