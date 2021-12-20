Епископ Бишкекский и другие иерархи отметили 150 лет Туркестанской епархии

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил и другие архипастыри Среднеазиатского и Казахстанского митрополичьих округов Русской Православной Церкви выступили с совместным посланием ко всем православным пяти стран Центральной Азии в связи со 150-летием образованной в 1871 году Туркестанской епархии.

В послании отмечается, что семена Евангелия в Центральную Азию были принесены уже в I веке ближайшими учениками Господа Иисуса Христа. В III-VI веках христианская вера начинает активно распространяться в Центральной Азии.

Учреждаются епископские кафедры в Невакете (нынешнее Краснореченское городище в Чуйской области), Мерве и Самарканде. Немало было последователей христианства в обширной Эфталитской империи, занимавшей территорию от Восточного Туркестана до Каспийского моря. На рубеже IX-X веков была образована Карлукская митрополия, в Таразе и Мерке действовали церкви, христиане проживали и в городах по течению Сырдарьи.

Второй период распространения православного христианства в Казахстане и Средней Азии начинается в XVIII веке. Православную паству края составили прибывшие из России жители новых поселений – станиц, а в последствии и городов. В середине XIX века православное население региона составляло приблизительно 250 000 человек. К началу ХХ века в Туркестане, в состав которого входила значительная часть территории современного Казахстана, проживала 391 тысяча православных христиан и действовало 306 православных церквей.

Учрежденная в 1871 году новая епархия охватывала огромную территорию, на которой ныне располагаются независимые государства – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Ее духовным и административным центром первоначально стал город Верный, нынешняя южная столица Казахстана – Алматы. Сюда, в мае 1872 года, прибыл первый архипастырь новоучрежденной кафедры – преосвященный архиепископ Софония (Сокольский) – один из выдающихся по своей учености и просветительской деятельности иерархов, которого по праву мы можем именовать апостолом Великой степи, просветителем Центральной Азии. Владыка Софония будучи человеком очень начитанным, образованным, эрудированным во всех отношениях, снискал уважение в самых высоких кругах, а глубокие знания Корана и арабского языка позволили ему расположить к себе как религиозных лидеров Ислама, так и простых мусульман. Преосвященный Софония среди народа Туркестана заслужил уважительное и почтительное именование "домла", что значит "наставник".

Его деяния продолжили такие деятели, как архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) – гениальный хирург и выдающийся иерарх.

"Вскоре после октябрьского революционного переворота 1917 года, ставшего духовной и исторической катастрофой, Туркестанская епархия разделила печальную участь всей Российской Церкви. По городам и весям страны начались жестокие, кровавые гонения на веру Христову, прокатилась волна уничтожения храмов и монастырей, поругания святынь. В 30-х годах ХХ века Великая Степь и Средняя Азия стала местом ссылки иерархов, духовенства и простых верующих со всех концов Советского Союза", - говорится в послании.

С этим посланием православные иерархи выступили на состоявшемся в Ташкенте 19 декабря совместном заседании синодов Среднеазиатского и Казахстанского митрополичьих округов.

В эти же дни высшие православные иерархи пяти стран Центральной Азии заложили первый камень в Янги-Хаетском районе Ташкента в строительство нового храма - Преображения Господня.

Новый храм будет представлять собой копию Преображенского собора, который находился на территории нынешней ташкентской Площади независимости и был разрушен в годы атеистической власти.