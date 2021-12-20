В Кыргызстане на 20 декабря зарегистрировано 23 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 20 декабря зарегистрировали 23 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 19,

в г. Ош – 1,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 184 218 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 29 человек.

За весь период выздоровели – 179 311 человек.

Скончался – 1 человек. Всего за весь период скончались – 2784 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находится 301 человек. На амбулаторном лечении – 338 человек.