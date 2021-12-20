"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Смышленый красавчик

Фонд помощи животным и vb.kg срочно ищут дом для молодого котика. Красавцу, которого вы видите на фотографии, около 7-8 месяцев. Пушистый парнишка очень активный, смышленый и игривый. Животное здоровое, от паразитов обработанное. В еде котик не привередлив. К лотку приучен. Все хлопоты, касающиеся кастрации кота, возьмет на себя человек, который в данный момент о нем заботится. Телефон для справок: 0(555)101-461.

Не игрушка, а член семьи!

Говорят, что без кота и жизнь – не та! Согласны? Хотите завести себе пушистого друга? Если ваше решение взвешенное, тогда у нас есть отличный кандидат на усыновление. Взгляните на этого невероятно красивого молодого кота. Ему сейчас год, и он готов к переезду на новое место жительства. Этого подопечного "Добрых рук" однажды уже предали. Он несколько недель скитался, а сейчас живет на передержке и не теряет надежды обрести новый дом и настоящую любящую семью. Котик обработан от паразитов, кастрирован. По характеру очень ласковый. Отдадут кота в семью, где его будут искренне любить. Наш котик не игрушка и не ловец мышей! Больше информации вам дадут по телефонам: 0(501)310-378, 0(557)781-111.

Ее зовут Берта

А это Берта! Она чудом выжила в приюте Александра, где некоторое время назад были убиты, а потом сожжены более 30 собак. Берта здорова, привита от инфекционных заболеваний, стерилизована (щеночков у нее больше не будет!). Этой собаке очень нужен дом, где ее примут такой, какая она есть. По характеру Берта очень спокойная, добрая. Мешать или лаять без причины не станет. Если вы захотите познакомиться с ней ближе, набирайте: 0(709)784-537.

Почти тайган

"Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию крупного молодого кобеля. Один из его родителей был собакой породы тайган. Пес очень красивый, чисто белого окраса. Будет вам хорошим другом и отличным охранником. На новое место жительства животное привезут волонтеры. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Лапочка ждет звонка

Фонд помощи животным ищет дом для собачки Лапочки. Это очень доброе животное, любит играть с детьми. Из-за травмы собачка прихрамывает на переднюю лапку, но это не мешает ей оставаться очень активной и быстро бегать. Животное здоровое, привитое, стерилизованное (гулять и рожать щенков уже не будет!). Хотите, чтобы она переехала к вам, тогда следующий номер для вас: 0(709)784-537.

Бело-голубое очарование

Пристраивается молодая кошечка. Нашей пушистой красавице бело-голубого окраса девять месяцев. Она здорова, привита, от блох и глистов обработана, стерилизована. По характеру кошечка очень спокойная и ласковая. К лоточку животное приучили. Ест киска и специальный корм для кошек, и домашнюю еду. Привезут эту прелесть прямо домой к будущему хозяину. Телефон: 0(709)784-537.

Знатная охотница

"Добрые руки" и vb.kg отдают в добрые руки молодую кошечку. Животному сейчас около года. По характеру очень активная, самостоятельная и ненавязчивая. Прекрасная охотница на мышей. Кошка обработана от внешних и внутренних паразитов, привита, стерилизована. К лотку животное приучили. Привезут кошку по указанному будущим хозяином адресу. И этот телефон для него: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".