В Кыргызстане на 21 декабря зарегистрирован 51 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 21 декабря зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 14,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 16,
в Ошской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 5,
в Джалал-Абадской области – 9,
в Баткенской области – 3.
За весь период зарегистрировали – 184 269 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 41 человек.
За весь период выздоровели – 179 352 человека.
Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2786 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 303 человека. На амбулаторном лечении – 345 человек.