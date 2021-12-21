В Кыргызстане на 21 декабря зарегистрирован 51 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 21 декабря зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 14,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 16,

в Ошской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 5,

в Джалал-Абадской области – 9,

в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 184 269 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 41 человек.

За весь период выздоровели – 179 352 человека.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2786 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 303 человека. На амбулаторном лечении – 345 человек.