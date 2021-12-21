Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 95.12 - 96.52

В Кыргызстане на 21 декабря зарегистрирован 51 новый случай COVID-19

152  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 21 декабря зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 14,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 16,

в Ошской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 5,

в Джалал-Абадской области – 9,

в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 184 269 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 41 человек.

За весь период выздоровели – 179 352 человека.

Скончались – 2 человека. Всего за весь период скончались – 2786 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 303 человека. На амбулаторном лечении – 345 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411188
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  