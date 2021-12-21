Институт омбудсмена просит лишить адвоката лицензии

Институт омбудсмена просит лишить одного из адвокатов лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, об этом сообщает пресс-служба института.

В аппарат омбудсмена КР обратился подсудимый Р.Т., обвиняемый в совершении ряда преступлений, с просьбой провести мониторинг судебного заседания в Панфиловском районном суде при рассмотрении его уголовного дела.

В ходе наблюдения судебного разбирательства, которое состоялось 3 декабря 2021 года, было установлено, что адвокат подсудимого Р.Т. – Канат Раимкулов пришел на судебное заседание в состоянии алкогольного опьянения (он шатался и от него исходил сильный запах алкоголя). По данному факту сотрудником аппарата акыйкатчы был составлен акт, который также подписали 14 участников судебного процесса.

"В институте омбудсмена КР настаивают на том, что адвокат Раимкулов грубо нарушил требования Кодекса профессиональной этики адвокатов КР, а именно п. 3.6, где указано, что "поведение адвоката при оказании юридической помощи должно соответствовать требованиям закона, морали и нравственности". Нахождение на судебном заседании в состоянии алкогольного опьянения не соответствует нормам морали и нравственности. Кроме того, данным адвокатом были нарушены и иные нормы Кодекса профессиональной этики адвокатов – находясь в нетрезвом состоянии не мог оказывать квалифицированную юридическую помощь подсудимому для защиты его законных прав и интересов, а ограничился лишь молчаливым согласием", - говорится в сообщении.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 109 Конституции Кыргызстана и Законом КР об омбудсмене, институт акыйкатчы направил в Комиссию по этике Адвокатуры КР представление, в котором просит возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Раимкулова Каната Джолдошбековича и привлечь его к дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.