В Кыргызстане на 22 декабря зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 22 декабря зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 18,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 5,

в Ошской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 4,

в Джалал-Абадской области – 10,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 184 319 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 48 человек.

За весь период выздоровели – 179 400 человек.

Скончался – 1 человек. Всего за весь период скончались – 2787 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 295 человек. На амбулаторном лечении – 354 человека.