В Кыргызстане на 22 декабря зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 22 декабря зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 18,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 5,
в Ошской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 4,
в Джалал-Абадской области – 10,
в Баткенской области – 1.
За весь период зарегистрировали – 184 319 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 48 человек.
За весь период выздоровели – 179 400 человек.
Скончался – 1 человек. Всего за весь период скончались – 2787 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 295 человек. На амбулаторном лечении – 354 человека.