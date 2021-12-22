АЭС могут построить в поселке Улкен в Алматинской области

Глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что поселок Улкен в Алматинской области больше всего подходит для строительства атомной электростанции. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

"Речь идет о том, что поселок Улкен - это наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети. Там находится наиболее разветвленная сеть линий 500 киловольт, там находится ключевая подстанция "ЮКГРЭС 500", эта площадка очень удобная. При размещении именно там базовой мощности обеспечится и стабилизация транзита электроэнергии север-юг и возможность перераспределения данной энергии как в Центральный Казахстан, имеется в виду Караганда, так и по транзиту север-юг в южные регионы Казахстана", - сказал Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, исходя из целей по достижению углеродной нейтральности и с учетом отсутствия газовой инфраструктуры в этом месте наиболее оптимальным решением будет строительство атомной станции.

"Этот вопрос рассматривается на уровне концепции. Соответствующее решение по разработке концепции развития топливно-энергетического комплекса готовится. Думаю, в ближайшее время та или иная позиция правительства будут анонсирована", - добавил глава фонда.

Он добавил, что от производителей оборудования атомных электрических станций уже есть несколько предложений.

"Есть предложения от России, Китая, Франции. Два предложения от американских производителей оборудования. Понятно, что при принятии решения будет учитываться весь спектр. В первую очередь безопасность применяемых технологий. Также будет подниматься вопрос стоимости, возможность локализации топлива для этих станций в Казахстане, возможность локализации в ходе строительства других элементов производства в Казахстане. Соответствующие подходы уже рассматриваются", - заключил Саткалиев.