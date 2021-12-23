Присоединяйтесь к новогодней акции доброты "Елка желаний"!

Государственное предприятие "Спецсвязь" при Министерстве цифрового развития начало новогоднюю благотворительную акцию "Елка желаний". Теперь каждый желающий может исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей или малышей из нуждающихся семей.

Письма с рассказами о своих мечтах и желаниях в адрес предприятия приходили на протяжении месяца. Шли послания из разных уголков нашей республики. Всего в рамках акции поступило 300 писем добрым волшебникам.

Центральный офис предприятия на площади "Ала-Тоо" по улице Раззакова, 55 уже открыл двери для добрых волшебников. Первыми сюда прибыли депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, заместители министра цифрового развития Айнура Туйбаева и Абдисамат Сагымбаев, руководители подведомственных подразделений министерства и представители бизнес сообществ.

"Сейчас у нас есть замечательная возможность сделать добро. Необходимо продолжать данную акцию, и сделать ее традиционной", - отметил Марлен Маматалиев.

Айнура Туйбаева призвала всех неравнодушных граждан присоединиться к данной инициативе.

"Исполнение даже самой простой мечты об игрушке ребенка-сироты, малыша из многодетной или нуждающейся семьи сравнимо с чудом", - добавила она.

Все письма будут вывешены в офисе Государственного предприятия "Спецсвязь" на "Елке желаний". У каждого кыргыстанца есть возможность поучаствовать в данной акции, выбрать одно или несколько писем детей и по мере своих возможностей осуществить их мечты. Подарки можно будет передать в "Спецсвязь", а предприятие в свою очередь организует адресную доставку подарков.

Просят дети разное. Кто-то книгу про животных, кто-то красивое белое платье. Но все чаще дети пишут о том, что хотели бы получить гаджеты: сотовые телефоны, ноутбуки, компьютеры, наушники, новый телевизор, то есть то, чего во многих многодетных или неполных семьях просто нет. Часто ребятишки просят просто новую теплую одежду или обувь.

Самая трогательная из всех просьб – в письме Умара Атаканова из Нарына. Мальчик имеет инвалидность по зрению. В прошлом году он не смог продолжить учебу в первом классе из-за того, что зимой ему не в чем было ходить в школу. В нынешнем году мальчику вновь пришлось пойти в первый класс. В своем письме Умар просит у Деда Мороза теплую куртку и сапожки.

Станьте добрым Дедом Морозом и подарите нуждающимся детям частичку своего тепла, исполните их мечту! Узнать подробности, а также

прочитать письма, адресованные Деду Морозу, можно в социальных сетях или у "Елки желаний" в офисе Государственного предприятия "Служба специальной связи" по адресу: Бишкек, улица Раззакова, 55 и в ЦОН-4 на проспекте Жибек Жолу, 381.

Телефоны для справок: 0(312)66-18-62, 0(555)333-103.