Министр здравоохранения посетил организации, которые борются с туберкулезом

Министр здравоохранения посетил республиканский реабилитационный центр для детей имени Ибн Сина, Иссык-Кульский областной центр борьбы с туберкулезом, республиканский реабилитационный центр для лечения лекарственно-устойчивой формы туберкулеза (для взрослых) Жети–Огузского района и Нарынский областной центр борьбы с туберкулезом. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Министерством здравоохранения проводится реструктуризация противотуберкулезных стационаров для укрепления первичного звена и усиления внедрения амбулаторного лечения, улучшения выявления и диагностики туберкулеза.

На встрече с сотрудниками противотуберкулезной службы Иссык-Кульской и Нарынской областей министр отметил, что после изучения и анализа некоторые стационары будут сохранены, некоторые перепрофилированы, а некоторые будут сокращены.

"Перевод противотуберкулезных больниц на новые методы финансирования, проведение внутренней и внешней реструктуризации приведет к экономии средств в секторе здравоохранения. На сэкономленные средства можно будет улучшить материально-техническую базу других противотуберкулезных стационаров, привести их в соответствие с требованиями инфекционного контроля", - отметил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.