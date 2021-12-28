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В Кыргызстане на 28 декабря зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 28 декабря зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 19,

в Чуйской области – 10,

в Ошской области – 4,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 5,

в Джалал-Абадской области – 3,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 184 552 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 61 человек.

За весь период выздоровели – 179 680 человек.

Скончался – один человек. Всего за весь период скончались – 2798 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 264 человека. На амбулаторном лечении – 325 человек.


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URL: https://www.vb.kg/411603
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
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