В Кыргызстане на 28 декабря зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 28 декабря зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 19,
в Чуйской области – 10,
в Ошской области – 4,
в Нарынской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 5,
в Джалал-Абадской области – 3,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировали – 184 552 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 61 человек.
За весь период выздоровели – 179 680 человек.
Скончался – один человек. Всего за весь период скончались – 2798 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 264 человека. На амбулаторном лечении – 325 человек.