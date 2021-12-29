Статистика COVID в КР: заразились за сутки 40 человек, скончался – 1

По данным республиканского штаба на 29 декабря, в республике зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них

в Бишкеке - 14;

в Оше – 0;

в Чуйской области – 9;

в Ошской области – 0;

в Таласской области – 0;

в Нарынской области – 0;

в Иссык-Кульской области – 8;

в Джалал-Абадской области– 7;

в Баткенской области – 2.

Выздоровели за сутки 50 человек.

Скончался – 1. За весь период умерли 2 тысячи 799 человек.

В стационарах на лечении находятся 266, и на амбулаторном 312 человек.