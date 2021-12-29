Статистика COVID в КР: заразились за сутки 40 человек, скончался – 1

По данным республиканского штаба на 29 декабря, в республике зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Из них
в Бишкеке - 14;
в Оше – 0;
в Чуйской области – 9;
в Ошской области – 0;
в Таласской области – 0;
в Нарынской области – 0;
в Иссык-Кульской области – 8;
в Джалал-Абадской области– 7;
в Баткенской области – 2.
Выздоровели за сутки 50 человек.
Скончался – 1. За весь период умерли 2 тысячи 799 человек.
В стационарах на лечении находятся 266, и на амбулаторном 312 человек.