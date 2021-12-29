Исторические перекрестки или Почему Казахстан отказался от ядерного оружия

Скоро наступит ровно 30 лет с тех пор, как с карты мира исчезло государственное образование под названием СССР. Чем интересна эта дата? Тем, что на этой арене было множество исторических развилок, которые могли ввергнуть в хаос огромнейшую территорию в 22,4 млн квадратных километров и затронуть весь мир.

Если кто-то думает, что развал СССР проходил болезненно только для бывших советских республик, тот глубоко ошибается. В 1991 году представители США и многих европейских держав были крайне обеспокоены бесконтрольным процессом дестабилизации.

Да, падение железного занавеса приветствовалось и обнадеживало. Это была эпоха романтики, надежда на построение более безопасного мира. Но с другой стороны, непонятна была судьба ядерного оружия бывшей сверхдержавы. В частности, ракетные части стратегического назначения помимо России базировались в Украине и Казахстане. Только в казахских степях насчитывалось более 100 межконтинентальных баллистических ракет, а также более тысячи ядерных боеголовок.

Ядерные материалы, которыми была богата советская территория в бардаке и хаосе развала могли попасть в руки террористов. Достаточно вспомнить, как в 1994 году на Ульбинском заводе в Казахстане был обнаружен "позабытый" Москвой секретный склад, где хранилось 600 кг высокообогащенного оружейного урана. О находке прознали международные террористы. Пришлось срочно вывозить опасный груз в рамках секретной операции "Сапфир" с участием спецслужб США и Казахстана.

Примечательно, что бывшему в то время президентом Казахстана Нурсултану Назарбаеву предлагали миллиарды долларов за то, чтобы он сохранил ядерное оружие, и чтобы на карте мира появилась первая в истории мусульманская ядерная держава. Однажды в Казахстан прибыл боинг от лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, который был под завязку забит наличными долларами, предназначенными для содержания ядерного арсенала.

И что было бы, если бы глава молодой республики Нурсултан Назарбаев соблазнился легкими деньгами, чтобы решить тяжелейший социально-экономический кризис, в котором оказалась его страна?

Это была решающая развилка. В итоге Казахстан сделал выбор в пользу безъядерного статуса. Но прежде, были сложнейшие переговоры, начавшиеся в 1991 году. От США в них принимал участие Госсекретарь Джейс Беккер. Соединенные штаты ставили целью решить этот вопрос с минимальными для себя финансовыми потерями, а Нурсултан Назарбаев требовал юридических гарантий безопасности со стороны ядерных держав и более тесного экономического сотрудничестива.

В итоге Центральная Азия стала зоной свободной от ядерного оружия, а Казахстан стал лидером по привлечению иностранных инвестиций в Центральной Азии и одним из лидеров антиядерного движения в мире.

Второй перекресток, который мог повернуть историю в совершенно непостижимую сторону, связан с другим не менее важным событием в августе 1991 года – государственным переворотом в Москве. Президента СССР Горбачева заперли на даче представители самообразованного Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) взяв власть в свои руки. Если бы региональные элиты поддержали путчистов, Советский Союз мог сохраниться в худших его проявлениях с откатом к репрессиям и силовым решениям проблем.

Что же элиты? Где-то ГКЧП поддержали. Где-то заняли выжидающую позицию. Например, Украина, на территории которой оказался под домашним арестом, Михаил Горбачев никак не проявила себя.

Много внимания было в эти дни приковано к Казахстану, поскольку фигура Назарбаева на политическом небосклоне СССР относилась к политическим тяжеловесам - ему предлагали возглавить Правительство Советского Союза. Назарбаев, кстати, оказался, более смелым. Он отказался вводить режим чрезвычайного положения и объявил действия ГКЧП антиконституционными. И когда путчисты собрались атаковать Белый дом в Москве, где укрылся Президент РФ Борис Ельцин, именно казахстанский лидер путем многочисленных переговоров и консультаций помог преодолеть политический кризис. В частности, в архивах сохранились записи его телефонных переговоров с министром обороны СССР Язовым, в которых он образумил боевого генерала, отдавшего приказ ввести танки в Москву. Язов в итоге прислушался и отвел войска, называя впоследствии все произошедшее большой глупостью.

Третий перекресток – грозил развалом СССР по "чехословацкому сценарию". После беловежских соглашений 8 декабря 1991 года на огромной территории возник тотальный кризис управления. Три советские республики – Россия, Украина и Беларусь фактически в одностороннем порядке объявили о прекращении существования Союза ССР как "субъекта международного права и геополитической реальности".

И это в то время, когда продолжались переговоры по сохранению СССР в формате конфедерации, что поддерживали все западные страны, опасаясь падения колосса на глиняных ногах, который мог спровоцировать тектонические сдвиги по всему миру.

Запад пытался нежно уложить на лопатки своего давнего противника, чтобы при падении не растрясти ядерный арсенал, о чем говорилось выше. Но случилось то, что случилось. Это могло спровоцировать и спровоцировало в перспективе новые конфликты уже погрязшего в хаосе СССР. К тому времени полыхнули Нагорный Карабах, как и весь Кавказ, Приднестровье, нарастало напряжение в Таджикистане, где чуть позже полыхнула гражданская война.

Славянские республики будто бы отгородились от разрастающегося кризиса, образовав тройственный союз. В Тюркских республиках в свою очередь заговорили о необходимости создать собственное объединение. Новые разделительные линии намечались на карте Евразии, что могло спровоцировать множество новых конфликтов уже по национальному и религиозному признаку, превратив огромнейшую территорию в новый источник глобальной нестабильности.

Что же остановило этот процесс и придало разводу бывших советских республик цивилизованный характер? Нурсултан Назарбаев. Он собрал лидеров бывших советских республик в столице Казахстана, чтобы сформировать содружество Независимых государств, что и поставило на этот раз легитимную точку в распаде СССР.

Учитывая все вышесказанное можно сделать простой вывод, именно роль лидера Казахстана позволила сделать процесс распада СССР более щадящим для всех: и для мировой политики и для населения стран, входящих в бывший союз. И его дальнейшие действия лишь укрепили этот процесс. Казахстан стал якорем стабильности в Центральной Азии. Это единственная страна, которая сумела урегулировать пограничный вопрос со всеми соседями, в том числе по Каспийскому морю, богатому нефтяными ресурсами. Ни Российская империя в 19 веке, ни Советский Союз в 20 веке не могли договориться с Китаем по разделу территорий. Нурсултан Назарбаев смог. И не путем уступок, а методом взаимных компромиссов. Вот лишь одна весьма красноречивая цифра: площадь Казахстана в составе СССР составляла 2 млн 717 квадратных км, площадь независимого Казахстана сегодня составляет 2 млн 725 тысяч кв км. Как видим, благодаря успешным переговорам на высшем уровне и кропотливой работе дипломатов, Казахстан не только прирос территориями, но и решил главный дестабилизирующий фактор современности – вопрос неурегулированных границ.

На позициях крепкого партнерства

За годы суверенитета приток ежегодно привлекаемых в Казахстан прямых иностранных инвестиций вырос более чем в 13 раз. Добиться этого удалось благодаря пошаговому созданию законодательного поля и внедрению современных, порой уникальных, инструментов поддержки инвесторов.

Показатель по итогам 2020 года - $17 млрд, а вот в 1993 году он измерялся $1,3 млрд. Первое полугодие нынешнего года вновь дало рост – на 30,4% - до уровня в $11,1 млрд.

Всего же с момента обретения независимости в Казахстан пришло свыше $330 млрд прямых иностранных инвестиций из более чем 120 стран. Половина вливаний приходится на страны Европейского союза, еще 15 % - на Соединенные Штаты Америки, около 5% составляют инвестиции из Великобритании и КНР.

И это лучшие показатели в Центральной Азии, например, по данным UNCTAD, в 2018 году практически 60% инвестиций в страны региона приходились на долю Казахстана. На конец октября 2019 года в стране действуют уже 16,8 тыс. компаний с иностранным капиталом (и здесь тоже рост - на 18,1%), а Казахстан входит в топ-55 в рейтинге глобальной конкурентоспособности.

Естественно, начиналось все при других обстоятельствах. В начале 90-х, в тяжелейшие времена экономической нестабильности и потери связей, именно иностранные инвестиции стали основным средством выживания для предприятий Казахстана.

Вполне очевидно, почему инвесторам было выгодно выбрать именно Казахстан. Страна обладает уникальными природными ресурсами, к тому же расположена между двумя крупнейшими мировыми рынками, что дает экспортный потенциал и доступ к крупным азиатским и европейским рынкам. Но в непростые 90-е на одной чаше весов стоял этот потенциал, а на другой – риски неизведанного. Запад не имел представления о надежности Казахстана как экономического партнера. К тому же в нашей стране просто не было никакого правового поля и опыта, не было гарантий, кроме слов главы государства.

Именно Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил отправную точку для создания инвестиционного климата в стране – в 1993 году буквально уговорил тогдашнего президент корпорации Chevron Кеннета Дерра заключить Соглашение по уникальному Тенгизскому месторождению.

- Я сидел напротив президента компании господина Дерра и спорил насчет налогов, сколько Казахстану, сколько ему, какая территория. И он мне говорит: "Господин президент, у вас законов нет, у вас специалистов нет, у вас технологий нет. На что нам надеяться? В чем вы нас убеждаете?", - много позже рассказывал Нурсултан Назарбаев о ключевых событиях на заре независимости.

И тем не менее приход в Казахстан корпорации Chevron стал своеобразным сигналом для других иностранных компаний, в первую очередь в нефтегазовую отрасль республики: "Эксон Мобил", "Шелл", "Эни", "Шеврон Тексако", "Тоталь", "Бритш петролеум", "Лукойл", Китайская национальная нефтяная корпорация.

Ключевую роль в привлечении инвесторов тогда играл механизм соглашений о разделе продукции (СРП). Конечно, со временем, когда наша республика уже завоевала инвестрепутацию, было решено не применять на новых проектах режим СРП. И то, что инвесторы не прекратили вливаний в экономику Казахстана, лишь доказывает – страна привлекательна для иностранных компаний именно как равноправный партнер.

Вторым этапом в процессе инвестирования национальной экономики Казахстана можно считать период с 1998 по 2007 год. В это время четко прослеживаются планомерные усилия нашего правительства по созданию правового поля и укрепления привлекательного инвестиционного климата.

В первую очередь для выравнивания внутренних диспропорций инвестиционную политику повернули на привлечение иностранных финансов в менее привлекательные отрасли. К приоритетным сферам отнесли сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, производственную инфраструктуру, объекты социальной сферы, культуры и туризма, объекты молодой столицы.

Параллельно продолжалось совершенствование нормативно-правовых актов. Прозрачность сферы стали обеспечивать Законы "О государственной поддержке прямых инвестиций", "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", "О рынке ценных бумаг", "О внешнем заимствовании и управлении внешним долгом", "Об инвестиционных фондах в РК" и ряд других принятых нормативных актов.

Стабильность, предсказуемость и последовательность - все это увидел мир в том числе и благодаря созданному в 1998 году Совету иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. Действующий по сей день институт обеспечивает прямой диалог между руководством нашей страны и зарубежными компаниям для эффективного решения проблемных вопросов.

К слову, настоящий рывок в привлечении иностранного капитала в экономику Казахстана произошел как раз с 2001 года, когда объем ежегодного валового притока прямых иностранных инвестиций стал резко расти и достиг пика в $29 млрд в 2012 году.

Подтверждением того, что страна идет в верном направлении, стало и международное признание. Казахстан в числе первых в СНГ признан Европейском союзом и США страной с рыночной экономикой. Также первым из государств бывшего СССР в 2002 году получил страновой рейтинг инвестиционного уровня по обязательствам в иностранной валюте (Moody"sInvestorServices) и в 2003 году - по обязательствам в национальной валюте (Standard&Poor"s).

Продолжалось формирование адекватного законодательства, которое улучшало финансовый климат в стране с учетом международного опыта. В 2003 году был принят новый закон "Об инвестициях". Принципиальные изменения коснулись обеспечения равенства прав отечественных и иностранных инвесторов, улучшения механизмов разрешения споров. Способствовала этому и "Программа привлечения прямых инвестиций на период 2003-2005 годы".

Активно стали использовать и такой правовой инструмент, как межгосударственные договоренности. С тех пор Казахстан подписал 47 двусторонних и 1 многостороннее соглашение о взаимной защите и поощрении инвестиций, которые гарантируют права инвесторов.

Все это давало результат: к 2005 году Казахстан стал лидером по объёму привлекаемых иностранных инвестиций на душу населения среди стран СНГ.

Мировой экономический кризис 2008 года дал отсчет третьему этапу развития иностранного инвестирования в Казахстане – необходимо было убедить в том числе и иностранные компании, чтобы они поддержали диверсификацию экономики. И успешная реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана стала таким аргументом для зарубежного капитала.

О том, насколько изменились принципы иностранного инвестирования, говорят данные по профилю вливаний. Например, в структуре прямых иностранных инвестиций доля инвестиций в добычу нефти, металлических руд и металлургическую промышленность в 1999 году составила 77,7%, в 2000 году – 75 %, в 2020-м – уже 48%. При этом сегодня самый большой рост дают совсем другие сектора - Например, в первом полугодии 2021 года наибольший прирост зарубежных инвестиций отмечается в обрабатывающей промышленности – на 57,2 %, торговле – на 45,8 %, горнодобывающей промышленности – на 27,1 %, транспорте – на 20,4 %.

Нынешний этап в формировании привлекательного инвестиционного климата начался в 2017 году – ставка сделана уже на систематические и комплексные усилия по наращиванию притока иностранных инвестиций в страну. Например, Казахстан присоединился к Декларации ОЭСР по международным инвестициям и многонациональным предприятиям, а также получил статус ассоциированного члена инвестиционного комитета ОЭСР.

В этом же году правительство принимает Национальную инвестиционную стратегию на 2018-2022 годы, разработанную в сотрудничестве со Всемирным банком. Этот документ можно назвать манифестом-обращением к инвесторам, который в деталях обрисовывает четкие намерения Казахстана усилить свои позиции в сотрудничестве с зарубежными компаниями.

Основной акцент в Стратегии сделан на привлечение прямых иностранных инвестиций именно в несырьевые сектора, ориентированные прежде всего на экспорт. Вся экономика условно поделена на две группы. Первая, это – отрасли с действующим потенциалом: пищевая промышленность, металлургия, химия и нефтехимия, а также машиностроение. Вторая группа, это – перспективные отрасли: информационно-коммуникационные технологии, финансы и туризм. Первая рассчитана на краткосрочную или среднесрочную перспективу, вторая состоит из отраслей, в которых инвесторы могут быть заинтересованы в долгосрочной перспективе.

Помимо улучшения инвестиционного климата Казахстана внедряются новые операционные меры для повышения прозрачности и предсказуемости инвестиционной политики. Например, решено активнее привлекать к разработке нормативно-правовых актов частный сектор, обеспечить доступ инвесторов к НПА в сфере инвестиций путем публикации их на английском языке.

Нельзя не упомянуть и о создании Координационного совета по вопросам привлечения инвестиций и института инвестиционного омбудсмена, открытии фронт-офисов по привлечению инвесторов в посольствах Казахстана.

Новым операционным инструментом стала Национальная компания "Кazakh Invest". Это по сути единый переговорщик от имени Правительства, который оказывает полный спектр услуг инвесторам по принципу "одного окна" - начиная с поиска идеи и вплоть до постинвестиционного периода.

Также в рамках Стратегии внедрена информационно-мониторинговая система инвестиционных проектов – в ней фиксируются все договоренности, "дорожные карты", задачи всех участников процесса. Кроме того, в эту же систему интегрирована Карта инвестиционных проектов, в свою очередь разделенная на две группы - перспективные проекты для предложения инвесторам и реализуемые проекты. Это необходимо для учета региональных особенностей.

Такая структура позволяет иностранным компаниям легко ориентироваться в экономике нашей страны, видеть надежность инвестиционной политики и перспективы сотрудничества. По сути в Казахстане выстроена "мягкая инфраструктура" для инвесторов: "Кazakh Invest" отвечает и за разъяснение казахстанского законодательства, процедур и алгоритмов принятия решений. В результате сейчас для открытия бизнеса в нашей стране требуется всего 1 день, а для регистрации недвижимости - всего 3 дня.

Конкуренция за инвестиции при современном уровне глобализации очень высока, и побеждают в ней страны, где гарантированы сохранность капиталов, верховенство закона, создана комфортная бизнес-среда. Исходя из это Казахстан и реализует последовательные реформы для работы с инвесторами. И не случайно сегодня наша страна входит в мировую десятку по таким показателям, как защита прав миноритарных инвесторов и соблюдение контрактов, а в рейтинге Всемирного банка "Doing Business 2020" среди 190 стран занимает 25 место.