Танцоры КР стали победителями международного турнира в Алматы

25-26 декабря в Казахстане Алматы прошел ежегодный Международный турнир по спортивным, бальным танцам " BLACK & WHITE - 2021". В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, ранг турнира - Чемпионат города Алма-Аты. Об этом сообщает Федерация танцевального спорта.

Танцевальная пара Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова завоевали две золотые и одну серебряную медали в различных категориях и классах.

Пара Говард Чолпонбаев и Айбийке Нурланова в категории "молодежь стандарт" привезли две серебряные медали.

Пара Михаил Ли и Софья Клещукова завоевали три золотых и одну бронзовую медаль.

Пара Ярослав Ли и Иремниса Улаш заняли второе место в юниорской категории.