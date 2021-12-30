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Танцоры КР стали победителями международного турнира в Алматы

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- Наталья Крайнова
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25-26 декабря в Казахстане Алматы прошел ежегодный Международный турнир по спортивным, бальным танцам " BLACK & WHITE - 2021". В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, ранг турнира - Чемпионат города Алма-Аты. Об этом сообщает Федерация танцевального спорта.

Танцевальная пара Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова завоевали две золотые и одну серебряную медали в различных категориях и классах.

Пара Говард Чолпонбаев и Айбийке Нурланова в категории "молодежь стандарт" привезли две серебряные медали.

Пара Михаил Ли и Софья Клещукова завоевали три золотых и одну бронзовую медаль.

Пара Ярослав Ли и Иремниса Улаш заняли второе место в юниорской категории.


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URL: https://www.vb.kg/411743
Теги:
спорт, танцы, медаль
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