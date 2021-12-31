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В Кыргызстане на 31 декабря зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 31 декабря зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 41,

в Чуйской области – 1,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 2,

в Джалал-Абадской области – 7,

в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 184 689 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 48 человек.

За весь период выздоровели – 179 826 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2802 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 257 человек. На амбулаторном лечении – 319 человек.


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URL: https://www.vb.kg/411789
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
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