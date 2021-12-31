В Кыргызстане на 31 декабря зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 31 декабря зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 41,

в Чуйской области – 1,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 2,

в Джалал-Абадской области – 7,

в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировали – 184 689 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 48 человек.

За весь период выздоровели – 179 826 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2802 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 257 человек. На амбулаторном лечении – 319 человек.