В Кыргызстане на 31 декабря зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 31 декабря зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 41,
в Чуйской области – 1,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 2,
в Джалал-Абадской области – 7,
в Баткенской области – 3.
За весь период зарегистрировали – 184 689 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 48 человек.
За весь период выздоровели – 179 826 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2802 человека.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 257 человек. На амбулаторном лечении – 319 человек.