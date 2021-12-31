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Аскарбек Джаныбеков поздравил кыргызстанцев с Новым годом (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Министр сельского и водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков поздравил кыргызстанцев с Новым годом.

По его словам, уходящий год был богат на политические события и был нелегким для аграриев.

"Из-за климатических условий, недостатка воды низкого качества семян мы не смогли получить тот урожай, который запланировали. Но ни смотря ни на что мы уверенно смотрим вперед. И в наступающем новом году я желаю нашей стране развития и политической стабильности. Желаю, чтобы наш народ объединился для общей цели", - сказал глава Минсельхозразвития.


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URL: https://www.vb.kg/411801
Теги:
Аскарбек Джаныбеков, сельское хозяйство, Кыргызстан
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