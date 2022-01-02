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Врачи совершили прорыв в медицине КР, внедрив новый метод лечения рака

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- Нина Ничипорова
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Впервые в Кыргызстане на базе Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова проведены две операции методом химиоэмболизации пациентам, страдающим раком печени.

"В нашем центре начали применять инновационную методику лечения рака печени методом химиоэмболизации в соответствии с международными протоколами и рекомендациями. Метод химиоэмболизации – уникальная разработка, современный метод паллиативного лечения первичных и метастатических злокачественных новообразований печени. Вместе с коллегой из Казахстана мы провели успешные операции с использованием этой технологии двум онкопациентам, - сказал VB.KG Мурат Дадабаев, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Национального центра кардиологии и терапии.

Оперировал больных ведущий специалист из Нур-Султана, интервенционный онкорадиолог высшей категории Нияз Малаев, который имеет огромный опыт проведения таких вмешательств. Ассистировали ему главный сосудистый хирург Минздрава, заведующий отделением сосудистой хирургии Национального госпиталя Талайбек Байсекеев и интервенционный радиолог Национального центра кардиологии и терапии Советбек Абдурашидов. По сути, это был мастер-класс для наших врачей Национального центра онкологии и гематологии, Национального госпиталя и Национального центра кардиологии и терапии, на базе которого он прошел. Пока только там имеется ангиографическая установка, а без нее помочь таким больным невозможно.

- Суть методики состоит в том, что в сосуд, питающий опухоль, вводят сразу два препарата: эмболизирующий препарат представляет собой микросферы. Они блокируют приток крови к злокачественной опухоли, лишая ее кислорода и питательных веществ. Химиопрепарат накапливается и затем высвобождается эмболизирующими частицами. Тем самым обеспечивается его доставка непосредственно к опухолевой ткани, он не поступает в системный кровоток и не оказывает токсичных эффектов на организм, - сказал VB.KG интервенционный онкорадиолог из Казахстана Нияз Малаев.

Как пояснил VB.KG главный сосудистый хирург Минздрава Талайбек Байсекеев, известно, что опухоль нуждается в обильном кровоснабжении, гораздо большем, чем нормальные клетки. Перекрыв сосуд, питающий опухоль, можно тем самым "обесточить" её. Химиоэмболизация - "двойной удар" по злокачественной опухоли.

"Эффективность этого метода лечения довольно высока: удается остановить рост опухоли и существенно сократить ее размеры. Процедура хорошо сочетается с другими видами лечения, такими, как хирургия, химиотерапия, радиочастотная аблация, лучевая терапия. В то же время этот метод вполне можно применять и как самостоятельный вид лечения, - сказал Байсекеев. – И я надеюсь, что вместе с коллегами при поддержке моего ученика Нияза Малаева мы будем проводить такие операции и при раке других органов. Тем более, что больных, нуждающихся в них, много. И есть надежда, что и для Национального госпиталя приобретут такую установку".

Как отметили онкологи, одна из распространенных проблем химиотерапии - риск серьезных побочных эффектов. К тому же рак печени практически не реагирует на системную химиотерапию. Химиопрепараты помогают лишь в случае, когда их вводят непосредственно в печеночную артерию. Именно это и происходит при химиоэмболизации. Процедура дает возможность применять препарат в высоких, эффективных дозах, при этом он не оказывает системных токсических эффектов.

Злокачественные опухоли печени главным образом опасны тем, что со временем они приводят к тяжелой печеночной недостаточности. Именно от нее погибают многие больные. Химиоэмболизация помогает остановить рост опухоли, сохранить функцию печени и обеспечить для пациента приемлемое качество жизни.

"К сожалению, ситуация такова, что многие пациенты обращаются к нам с запущенными формами, при которых радикальные методы лечения уже не применимы и вот тут нам помогают такие методики паллиативного лечения, как химиоэмболизация. Они позволяют не только уменьшить симптомы заболевания, но и остановить рост опухоли и даже вызвать ее гибель. В будущем мы планируем расширить перечень оказываемых высокоспециализированных методов малоинвазивного лечения онкозаболеваний в нашем центре", - сказал Советбек Абдурашидов.

Кстати

Рентгенэндоваскулярные методики сегодня называют еще малокровной хирургией. Вместо сложных полостных операций с массивными разрезами и подключением к аппарату искусственного дыхания теперь при многих заболеваниях - сердечно-сосудистых, онкологических, гинекологических и других выполняют высокотехнологичные вмешательства, после которых люди уже через день-другой могут ходить.


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URL: https://www.vb.kg/411843
Теги:
Национальный центр онкологии, онкология, хирургия, врачи
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