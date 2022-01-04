В Кыргызстане на 4 января зарегистрировано 52 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 4 января зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 34,

в г. Ош – 10,

в Иссык-Кульской области – 2,

в Джалал-Абадской области – 6.

За весь период зарегистрировали – 184 879 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 50 пациентов.

За весь период выздоровели – 179 997 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2807 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 273 человека. На амбулаторном лечении – 315 человек.