В Кыргызстане на 4 января зарегистрировано 52 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 4 января зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 34,
в г. Ош – 10,
в Иссык-Кульской области – 2,
в Джалал-Абадской области – 6.
За весь период зарегистрировали – 184 879 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 50 пациентов.
За весь период выздоровели – 179 997 человек.
Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2807 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 273 человека. На амбулаторном лечении – 315 человек.