Погода
$ 84.77 - 84.94
€ 95.91 - 96.60

В Кыргызстане на 4 января зарегистрировано 52 новых случая COVID-19

211  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 4 января зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 34,

в г. Ош – 10,

в Иссык-Кульской области – 2,

в Джалал-Абадской области – 6.

За весь период зарегистрировали – 184 879 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 50 пациентов.

За весь период выздоровели – 179 997 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2807 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 273 человека. На амбулаторном лечении – 315 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411877
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  