Бишкек и Баку проводят верную национальную политику на самом высоком уровне

"Я несколько лет возглавляю Общественное объединение азербайджанцев "Азери" в Кыргызстане и ни разу от соотечественников и других национальных меньшинств, живущих здесь, не поступало серьезных заявлений об ущемлении чьих-то прав. А это весомый показатель равного отношения государства и народа к каждому гражданину, независимо от религии, языка и национальности, верной национальной политики страны.

То же самое могу сказать об Азербайджане, толерантность и мультикультурализм его народа являются примером для всего мира, результатом успешной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Находясь на перекрестке Европы и Азии, Азербайджан всегда был и будет местом, где мирно живут представители различных этнических и религиозных групп", - сказал VB.KG председатель ОО "Азери" Азиз Алиев после вручения ему Госкомитетом по работе с диаспорой Азербайджана медали "За заслуги в диаспорской деятельности".

Как отметил Азиз Алиев, укрепление дружбы между кыргызским и азербайджанским народами, распространение объективной информации, связанной с Азербайджаном, а также пропаганда азербайджанского языка, истории и культуры, развитие двусторонних и многосторонних связей между нашими странами – все эти направления были и остаются основной сферой деятельности ОО "Азери".

Кстати, Общественное объединение "Азери" является одной из самых активных диаспор в

Ассамблее народа Кыргызстана. За что деятельность "Азери" и его лидера Азиза Алиева оценили и в Азербайджане. Государственный комитет по работе с диаспорой заслуженно наградил его медалью "За заслуги в диаспорской деятельности".

Как отметил Азиз Алиев, "Азери" и впредь будет работать на единство, сплоченность народов, на развитие отношений между нашими странами в разных областях. Тем более, что президент Ильхам Алиев определил отношения с Кыргызстаном, как одно из важных направлений в международном сотрудничестве. И чем крепче будут общаться наши народы, тем крепче станут наши отношения.

"Сейчас готовится важный документ о том, чтобы поднять уровень отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. А это значит, что и нашему объединению надо активизировать свою деятельность. В этом году предстоит большая и плодотворная работа. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов также объявил о начале нового и важного этапа в области строительства диаспоры. И "Азери" не подведет. И, конечно, не могу не выразить от имени всех азербайджанцев, проживающих в Кыргызстане, признательность главе государства, проявляющему чуткое отношение и заботу о соотечественниках", - отметил глава "Азери" Азиз Алиев.

Как сказал в интервью VB.KG посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов, "в Кыргызстане проживает много азербайджанцев, которые являются достойными его гражданами. Это потомки репрессированных граждан, вынужденных переселенцев, которых поддержал, приютил в свое время кыргызский народ. И то, как тепло их встречали в Кыргызстане, азербайджанский народ никогда не забудет. Люди делились с переселенцами последним куском хлеба, помогали им обустроить свою жизнь на новой земле. Такое в истории народов не забывается. Нынешнее поколение азербайджанцев - сыновья, дочери, внуки, правнуки тех, кого в далекие годы судьба забросила в Кыргызстан, стали его гражданами. Наравне со всеми они вносят свой вклад в развитие уже своей страны, где родились, выросли, получили образование. Они работают во всех сферах".

"Они – наши граждане, они – кыргызы. Они являются примером среди 80 наций и народностей, которые проживают в Кыргызстане", - добавил большой друг Азербайджана экс-спикер парламента Кыргызстана Медеткан Шеримкулов.