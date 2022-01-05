Председатель КНР Си Цзиньпин направил Садыру Жапарову поздравление

Служба информационной политики администрации президента сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и КР.

"По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой от имени Правительства и народа Китая, а также от себя лично, выражаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Кыргызстана искренние поздравления и добрые пожелания.

За 30 лет со дня установления взаимного уважение, равенства и взаимовыгодности сотрудничества и взаимовыигрыша, способствуют скачкообразному развитию двусторонних отношений, которые достигли нового уровня всестороннего стратегического партнерства и стали образцом межгосударственных отношений нового типа для мирового сообщества. Развитие китайско-кыргызских отношений не только приносит пользу нашим двум странам и народам наших стран, но и вносит вклад в сохранение мира и стабильности в регионе Центральной Азии.

Я придаю повышенное внимание развитию китайско-кыргызских отношений, готов поддерживать тесные контакты с Вами, опираясь на новый старт 30-летней годовщины установления дипотношений, повысить стратегическое взаимодоверие между нашими двумя странами, углубить сотрудничество в рамках совместного строительства инициативы "Один пояс и один путь" и продвигать китайско-кыргызские отношения всестороннего стратегического партнерства на новую ступень", - говорится в послании.

Председатель КНР Си Цзиньпин пожелал Садыру Жапарову успехов в работе и крепкого здоровья, дружественному Кыргызстану процветания, а его народу – мира и счастья