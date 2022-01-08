Институт омбудсмена КР предложил помощь правозащитникам РК

Сегодня, 8 января, руководитель аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики Аскат Азарбеков связался по телефону с Уполномоченным по правам человека Республики Казахстан Эльвирой Азимовой.

Аскат Азарбеков передал глубокие соболезнования от имени аппарата Омбудсмена КР семьям погибших в ходе беспорядков в Республике Казахстан. Он также заверил, что в случае, если потребуется помощь от института Акыйкатчы, то решения и помощь, которые входят в полномочия правозащитного института Кыргызстана, будут оказаны.

Уполномоченный по правам человека Республики Казахстан Эльвира Абилхасимовна выразила благодарность представителю института Омбудсмена КР за слова поддержки и сообщила о том, что "офис Уполномоченного по правам человека работает в штатном режиме. В случае нарушения прав кыргызстанцев, находящихся в Казахстане, офис Уполномоченного РК будет уделять им внимание и оказывать помощь, в рамках своих полномочий". Она также добавила, что обстановка в республике стабилизируется.