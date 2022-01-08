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Институт омбудсмена КР предложил помощь правозащитникам РК

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- Алина Мамаева
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Сегодня, 8 января, руководитель аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики Аскат Азарбеков связался по телефону с Уполномоченным по правам человека Республики Казахстан Эльвирой Азимовой.

Аскат Азарбеков передал глубокие соболезнования от имени аппарата Омбудсмена КР семьям погибших в ходе беспорядков в Республике Казахстан. Он также заверил, что в случае, если потребуется помощь от института Акыйкатчы, то решения и помощь, которые входят в полномочия правозащитного института Кыргызстана, будут оказаны.

Уполномоченный по правам человека Республики Казахстан Эльвира Абилхасимовна выразила благодарность представителю института Омбудсмена КР за слова поддержки и сообщила о том, что "офис Уполномоченного по правам человека работает в штатном режиме. В случае нарушения прав кыргызстанцев, находящихся в Казахстане, офис Уполномоченного РК будет уделять им внимание и оказывать помощь, в рамках своих полномочий". Она также добавила, что обстановка в республике стабилизируется.


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URL: https://www.vb.kg/412048
Теги:
Казахстан, омбудсмен, Кыргызстан, акыйкатчы
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