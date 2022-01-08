Политик Сеидбек Атамбаев пошел не в отца

Когда-то Алмазбек Атамбаев стал звездой Центральной Азии после того, как во время президентской кампании в 2017 году открыто обвинил Нурсултана Назарбаева в разграблении казахского народа.

В октябре 2017 года на церемонии вручения госнаград он, говоря о предстоящих выборах главы государства, подверг критике власти Казахстана. Атамбаев заявил, что руководство соседнего государства и олигархи вмешиваются в президентские выборы, и обвинил некоторых "официальных лиц" РК в поддержке Бакиевых:

"Я понимаю, почему их так хотят нам навязать казахские власти. Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники. Я даже от самых высоких лиц Казахстана слышал, что Бакиевы правильно сделали, что расстреляли людей. Не буду называть фамилии. Потому что мы подаем плохой пример для казахского народа. Правильно, что Нурсултан Абишевич говорит, что даже ВВП Алматы в пять раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. ВВП Казахстана больше ВВП Кыргызстана в двадцать раз. И в среднем доход на одного гражданина Казахстана больше в десять раз больше, чем в Кыргызстане. Почему тогда пенсии Казахстана больше в полтора раза, а не в десять раз, и тарифы выше в пять раз? Потому что разворовывают богатство Казахстана. И оно уходит не народу Казахстана. И мы подаем плохой пример. Атамбаев подает плохой пример. Он подает пример справедливой власти. У нас в соседней области, в Таласе, живут не хуже, чем в Казахстане. Если бы мы получали на каждого в десять раз больше доходов, и пенсии были бы выше в десять раз. Потому что у меня не обогащались бы разные олигархи типа Утемуратова [Булат Утемуратов], к которому на поклон ездят наши бабановы, сариевы и другие", - заявил тогда он.

Атамбаев в результате оказался первым в Центральной Азии руководителем, который открыто сказал правду про клан Назарбаевых и его трагическую роль в судьбе Казахстана.

Надо отметить, что тогда казахский МИД и официальный Казахстан очень жестко отреагировали на этот демарш Атамбаева. А затем в отместку закрыли границу.

Недавнее голосование в ЖК по вопросу введения кыргызского воинского контингента в составе сил ОДКБ в Казахстан, показало, что Сеидбек Атамбаев не разделяет жестких взглядов своего отца на назарбаевщину. Или, во всяком случае, он склонен придерживаться нейтральной позиции по этой теме.

К слову, первый тест-драйв нового парламента продемонстрировал, что традиции и приемы у него остались старые. Когда нужно было оперативно принимать очень важное решение по отправке миротворцев из КР в Казахстан, парламент даже не смог сразу собрать кворум. Голосование провели только на второй день. И то, получилось так, что заседание модерировал не спикер, а глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. При этом депутаты также используют острые темы для популизма и самопиара, и, похоже, пока не готовы к серьезной работе.