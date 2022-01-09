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КПП "Ак-Тилек" работает в штатном режиме. На остальных КПП изменений нет

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- Александра Василькова
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщило об изменениях в работе пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке границы.

По состоянию на 19:30 8 января 2022 г. пункт пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" (КР) - "Карасу-автодорожный" (РК) начал функционировать в штатном режиме:

разрешен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики с учетом ограничений, связанных с COVID - 19;

грузовые транспортные средства пересекают КПП "Ак-Тилек-автодорожный" беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID - 19.

В остальных пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы временно действуют ограничения.

Пограничная служба ГКНБ напоминает, что во всех пунктах пропуска продолжают действовать ограничения, связанные с COVID - 19.


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URL: https://www.vb.kg/412068
Теги:
граница, Казахстан, Погранслужба
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