КПП "Ак-Тилек" работает в штатном режиме. На остальных КПП изменений нет

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщило об изменениях в работе пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке границы.

По состоянию на 19:30 8 января 2022 г. пункт пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" (КР) - "Карасу-автодорожный" (РК) начал функционировать в штатном режиме:

разрешен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики с учетом ограничений, связанных с COVID - 19;

грузовые транспортные средства пересекают КПП "Ак-Тилек-автодорожный" беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID - 19.

В остальных пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы временно действуют ограничения.

Пограничная служба ГКНБ напоминает, что во всех пунктах пропуска продолжают действовать ограничения, связанные с COVID - 19.